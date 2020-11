Discussão no trânsito acaba com Audi dentro de uma pastelaria

By Guilherme André on 18 Novembro, 2020

Alguma vez se deparou com uma discussão no trânsito? É um daqueles momentos lamentáveis sem qualquer razão aparente, mas que infelizmente ainda acontecem. Contudo, em grande parte das vezes, não são apenas os envolvidos que sofrem as consequências, o que torna o momento ainda mais horrível. Foi exatamente o que filmou Lina Mei, a autora deste vídeo, em que dois homens se encontram a discutir de forma acesa em Queens, Nova Iorque. Segundo o NY Post, a discussão começou às 14 horas locais e a discussão começou pelo condutor do Audi estar parado em segunda fila.

As imagens mostram que o condutor do BMW (carro de trás) não soube manter o civismo e partiu para a agressão com, aparentemente, um taco de basebol. Num momento de algum descontrolo, o condutor do Audi tenta fugir para evitar desacatos, mas uma “tacada” no veículo deixou-o em fúria. Isto levou a um atropelamento ao agressor e acabou por, literalmente, enfiar o Audi dentro de uma pastelaria. No vídeo podemos ver que o condutor falhou alguns clientes por meros milímetros e não temos registo de ferimentos graves. Quanto aos envolvidos, ambos foram acusados de agressão e, o condutor do carro, igualmente, de perigo imprudente.

Fonte: Lina Mei

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI