Dístico do seguro automóvel deixa de ser verde

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020

Se bem se lembra, em julho deste ano ficou estipulado de que a folha de seguro automóvel abandonava a típica cor verde. Porém, o dístico, o pedaço de papel que metemos no para-brisas do veículo, mantinha a cor verde. Porém, esse dado vai mudar, tal como indica a portaria publicada em Diário da República desta quinta-feira.

“O Serviço Nacional de Seguros Português – o Gabinete Português de Carta Verde – autorizou, a partir de 1 de julho do presente ano, as empresas de seguros a emitir o certificado internacional de seguro de responsabilidade civil automóvel em papel branco, e já não de cor verde. Na sequência desta deliberação, considera-se adequado atualizar a referida portaria, através da eliminação do requisito da cor em que deve ser emitido o dístico”, refere o documento. Assim, tanto a folha como o dístico vão passar a ter a cor branca. O diploma entra em vigor dia 9 de outubro de 2020.

