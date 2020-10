Donkervoort D8 GTO-JD70 R faz-se à pista

By Guilherme André on 27 Outubro, 2020



















A Donvervoort voltou a mostrar do que é capaz ao lançar o novo D8 GTO-JD70 R, uma unidade limitada a 70 unidades que apenas pode ser utilizada em pista. O roadster é, de acordo com a marca, “mais rápido, agressivo e seguro” do que o “irmão” homologado para estrada. Para quem não conhece, os modelos da Donverkoort utilizam motores de origem Audi e este não é exceção. Assim, os 70 exemplares vão receber o motor cinco cilindros em linha 2.5 litros TFSI que debitam 420 cavalos e 760 Nm de binário, potência essa que é transmitida às rodas traseiras através da caixa sequencial de seis velocidades.

Tudo isto é acompanhado por apenas 725 kg, o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,7 segundos e atingir uma velocidade máxima de 280 km/h. Face à variante homologada por estrada, este D8 GTO-JD70 R ganha um chassis reforçado, suspensão mais firme, direção mais precisa e um sistema de travagem melhorado. Ou seja, o principal objetivo é maximizar os argumentos para conseguir um melhor tempo por volta em pista. Como seria de esperar, com tamanhos argumentos e exclusividade, este “monstro” para track days não é barato. A Donkervoort refere que o preço base começa nos 198 mil euros.

