Dono de Lamborghini Sian foi conhecer hipercarro antes de estar concluído

By Guilherme André on 11 Novembro, 2020

Apenas 63 pessoas vão ter o privilégio de adquirir um Lamborghini Sian novo. O hipercarro da marca italiana é uma verdadeira obra de arte e está equipado com uma solução híbrida para otimizar a performance. O canal de Youtube Yannimize, gerido por Yanni, que tem presença assídua nos vídeos do Carwow, lançou um vídeo apenas ao alcance de alguns. De facto, Yanni foi com um amigo, e futuro dono de um Sian, à fábrica da Lamborghini ver o hípercarro ainda em fase de construção.

De recordar que o carro foi mostrado no Salão de Frankfurt de 2019 e será o mais potente e com a melhor aceleração de sempre de um modelo da Lamborghini. O Sian tem motor V12 com 6.5 litros do Aventador SVJ que passou para 780 CV com a adição de válvulas em titânio e a tecnologia 48 volts, com o motor de arranque/gerador com 35 CV. Resultam daqui 820 CV, tendo sido preservado o ruído do motor. O motor elétrico está alojado na caixa de velocidades e liga-se às rodas nas manobras de baixa velocidade.

Fonte: Yannimize

