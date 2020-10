É assim que a Skoda testa a estanquidade dos seus automóveis

By João Isaac on 8 Outubro, 2020

















O controlo de qualidade dos automóveis Skoda inclui exigentes testes de estanquidade realizados não só durante a sua fase de desenvolvimento, como também mais tarde, já durante a sua produção em série. O objetivo é simples: perceber se a água chega ao habitáculo sob chuva intensa ou quando é utilizada uma lavagem automática. A câmara de testes foi construída na fábrica da Skoda em 1982 e foi recentemente alvo de melhoramentos.

Graças a esta modernização, o laboratório de estanquidade viu ser expandida a sua gama de testes possíveis. Ao mesmo tempo, duplicámos a sua capacidade”, refere Jaroslav Kasl, responsável de Gestão de Qualidade da Skoda. Os testes mais simples incluem simulações de chuva e “demoram, normalmente, cerca de 12 minutos. No entanto, também realizamos testes mais longos, durante várias horas” explica Jakub Vochvest, membro da equipa de testes. Estes testes utilizam um caudal de cerca de 25 litros de água por metro quadrado por minuto. É possível duplicar a intensidade do teste, simulando uma monção.

Após a modernização do laboratório, passou também a ser possível testar automóveis em plano inclinado lateral, simulando, por exemplo, um estacionamento numa subida ou descida. Uma simulação de lavagem a alta pressão faz também parte dos testes, podendo o sistema disparar a água numa gama de pressões que oscila entre os 60 e os 90 bar. A marca checa está igualmente a implementar um sistema de identificação RFID com sensores para deteção de água no interior do automóvel.

Caso se confirme a presença de humidade no interior, segue-se uma análise detalhada para se perceber efetivamente como a água chegou ao habitáculo. “No caso de veículos de pré-produção, cooperamos com o departamento técnico para resolver o problema identificado; reparamos também qualquer defeito identificado em unidades de produção”, explica Petr Korinek, coordenador de Gestão de Qualidade. Toda a água utilizada nos testes é reciclada. Todos os minutos são reciclados cerca de 375 litros de água, podendo a capacidade chegar a 1000 metros cúbicos por mês. O sistema de reciclagem inclui diversos filtros e desinfeção por radiação UV. A água é substituída uma vez por mês.

