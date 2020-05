E que tal complementar o seu carro com uma bicicleta elétrica? A Peugeot tem algumas soluções

By José Manuel Costa on 28 Maio, 2020











A proposta da Peugeot são bicicletas elétricas práticas, cómodas e versáteis para uma utilização urbana ou campestre.

A casa francesa sempre esteve ligada às bicicletas – e também aos moinhos de sal e pimenta, diga-se! – e por isso a casa francesa responde, agora, ao crescente entusiasmo pelas e-Bikes, as bicicletas elétricas.

Em Portugal estão disponíveis nos pontos de venda da Peugeot Cycles ou em www.cycles.peugeot.com. O estilo é do Peugeot Lab e são todas montadas em França.

Em termos de modelos disponíveis, destacamos as seguintes: eLC01, urbana e compacta, combina o seu estilo icónico Neo-Retro com a modernidade. A sua bateria de 400 Wh dá-lhe uma autonomia máxima de 70 quilómetros e a eC02 é ideal na cidade. A sua bateria de 300 Wh permite uma autonomia máxima 80 quilómetros (110 quilómetros com uma bateria de 400 Wh).

Depois temos as bicicletas eT01 D8 e eT01 Sport, modelos de “trekking”, versáteis e adaptadas a todos os percursos, estando disponíveis numa configuração “desportiva” ou “mista”. As suas baterias de 400 Wh fornecem até 110 quilómetros de autonomia.

Finalmente, a Peugeot eT01 FS PowerTube possui uma bateria embutida que contribui para o seu estilo elegante. Os seus amortecedores dianteiros e traseiros permitem-lhe enfrentar todos os tipos de desníveis. A sua bateria de 500 Wh garante-lhe uma autonomia máxima de 130 quilómetros.

