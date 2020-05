E que tal este Alfa Romeo 4C criado por um designer da… Toyota?

By José Manuel Costa on 4 Maio, 2020

























O 4C foi dos carros mais controversos da Alfa Romeo, mas desapareceu dos catálogos de vendas da casa de Arese.

Controverso porque era um carro tecnologicamente avançado com o chassis e carroçaria e fibra de carbono, mas com um motor que alguns amantes da marca entenderam ser “curto” para as ambições do modelo. As vendas não foram suficientes e em 2018 o carro desapareceu.

Com os mais recentes desenvolvimentos no que toca às vendas em queda livre dos carros desportivos, a chegada do Coronavírus e a mais recente proposta de fusão entre a PSA e a FCA, é seguro dizer que o plano de recuperação da Alfa Romeo não prevê a segunda geração do 4C. Nem a média nem a longo prazo.

Mas os adeptos da marca estão em todo o lado e há alguns que podem oferecer contributos interessantes. Falamos de Yung Presciutti, um arquiteto e designer automóvel na base francesa da Toyota Motor Europe, que tem uma visão sobre um novo Alfa Romeo 4C.

Ele descreve a sua criação como “ousado e emocional” e olhando para as imagens… tem toda a razão. A frente do carro é agressiva com um par de faróis enormes, a grelha típica da Alfa Romeo e um para choques dividido em duas partes. Tudo no carro é dramático e o para brisas tem a forma de uma viseira de capacete. A traseira é musculada com um agressivo extrator e farolins 3D. Digam lá, não era um belo sucessor do 4C?

