E que tal um Porsche Taycan a fazer drift em silêncio absoluto?

By José Manuel Costa on 24 Abril, 2020

Os nossos colegas da revista Autocar tiveram a felicidade de pegar num Porsche Taycan Turbo e foram comprovar se o elétrico da casa de Weissach é capaz, ou não de andar de lado.

Tendo tração integral, o Porsche Taycan não é, propriamente, uma máquina para fazer drift e como se pode ver no vídeo, o nosso colega da Autocar, Matt Prior, teve alguma dificuldade em colocar o carro a andar de lado, mas lá conseguiu fazer “drift” com o Taycan. Vejam o vídeo que vale a pena.

