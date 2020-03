E que tal um Tesla Model 3 que soa como um Lamborghini V12?

By José Manuel Costa on 26 Março, 2020

A maioria das queixas sobre modelos elétricos reside na falta de som, demasiado silêncio destes veículos. A Miltek Sport, empresa britânica, resolveu o problema.

Esta empresa decidiu criar um sistema de sintetização de som aplicável ao Tesla Model 3 Performance, permitindo que o carro tenha os mais variados sons. E não é apenas para dentro do carro através do sistema de som do veículo. Na verdade, por baixo do carro existem geradores de som controlado através de uma aplicação no smartphone e assim produzir sons que são verdadeiramente convincentes como pode confirmar no vídeo que publicamos. Entre eles, o som do V12 da Lamborghini ou um V8 gorgolejante. O efeito não é total escutando um vídeo, mas a verdade é que um silencioso modelo elétrico pode ficar igual a um Lamborghini.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI