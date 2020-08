E que tal um VW Golf chegar aos 340 km/h?!

By José Manuel Costa on 12 Agosto, 2020

Aqui temos mais um vídeo da série “Carros Doidos”, desta feita com um VW Golf da segunda geração a debitar 1300 CV e que conseguiu chegar aos 340 km/h!

O evento “Race1000” realizou-se na Alemanha e foram avistadas algumas máquinas fabulosas, porém, quem deu mais nas vistas foi um “sleeper” na forma de um VW Golf MK2, praticamente de série e bem cuidado, mas onde um enorme intercooler colocado na frente “traiu” a normalidade do carro.

Depois, olhando melhor, lá está o enorme escape, o “rol bar” e o banco de competição. Debaixo do capô lá está o motor com 1200 CV, menos 300 que um Bugatti CHiron, tornado este no veloz Golf MK2 do Mundo, título reclamado pelo dono do carro, claro. No quarto de milha, o Golf MK2 faz 9,1 segundos com uma velocidade final de 280 km/h. Um verdadeiro míssil que pode ver no vídeo.

