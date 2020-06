E que tal uma cama Bentley por 10.800 euros?

By José Manuel Costa on 1 Junho, 2020















Não é uma a novidade absoluta, pois a Bentley está no negócio do mobiliário desde 2013, mas a “Home Line” tem para 2020 algumas novidades.

Para ter em casa algumas das propostas da Bentley Home Line, terá de desembolsar algum dinheiro e a escolha será entre o utilitário para o filho que está na faculdade ou a cama com o logótipo da casa britânica.

Um sofá, por exemplo, custa 13.204 euros e uma cadeira, estilizada, é certo, custa um pouco mais de 8 mil euros. Outra cadeira mais simples custa 3.800 euros e a cama fica por 10.800 euros.

Contas feitas, se quiser a inteira coleção “Newent” da Bentley Home Line, terá de dispensar 36.906 euros, mais impostos! Ou seja, ainda dava para comprar um carro bem jeitoso em Portugal.

A Bentley diz que todas as gamas de mobiliário podem ser personalizadas com cores e materiais exóticos. São peças feitas em Itália em fábricas de prestígio e com muita ajuda da divisão automóvel da Bentley. “Trabalhamos muito de perto com a divisão de mobiliário para ter a certeza que aquilo que é criado por esses está embebido pelos mesmos padrões de estilo e de construção que temos nos nossos carros. E falo desde a linguagem e a fluidez das linhas, aos detalhes e á execução da lacagem e envernizamento das peças e a coleção “Newent” é disso um grande exemplo do que nós fazemos: criamos produtos de luxo para clientes conhecedores” sustenta Chris Cook, responsável pelo produto na Bentley.

