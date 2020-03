E que tal uma “pickup” com 700 CV?! A RAM vai fazer uma com motor Hemi!

By José Manuel Costa on 11 Março, 2020





A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) tinha anunciado no fonal de 2019 que o protótipo TRX seria levado para a produção. Não está confirmado, mas parece que agora vai!

Segundo alguns órgãos de comunicação social, a versão de produção da RAM Rebel TRX terá um motor V8 Hemi do Dodge Challenger Hellcat e do Jeep Grande Cherokee Trackhawk. Contas feitas, o modelo terá mais de 700 CV e uma caixa automática Torqueflite e um sistema de quatro rodas motrizes. O modelo final será muito semelhante ao protótipo, mesmo que alguma da exuberância seja mitigada.

