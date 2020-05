E se de repente lhe cair um carro na piscina? Aconteceu em Miami e parece que não é caso único!

By José Manuel Costa on 21 Maio, 2020

O vídeo não precisa de muitas explicações: alguém perdeu o controlo de um Toyota RAV4 e voou por cima da piscina de alguém que, felizmente, estava vazia porque o dia estava farrusco.

Segundo o dono da casa, Carlos Lago, se estivesse um dia de sol, as crianças estariam a brincar na piscina, mas coo estava a choviscar, preferiu que ficassem dentro de casa. Foi essa decisão que evitou uma tragédia. Essa decisão e a rapidez do trabalho de manutenção que duas pessoas estavam a fazer na piscina, permitindo-lhe sair antes do despiste do RAV4.

“Parecia uma explosão!” disse Carlos lago, enquanto a sua filha Sabrina lembrou “o meu coração parou! Temi pela minha vida!” A senhora que perdeu o controlo do carro estava rodar numa rua, despistou-se, atravessou a piscina e acabou na estrada do outro lado da propriedade.

O problema e que esta foi a sétima vez que alguém naquela zona se despista, pelo que algo terá de ser feito para evitar tais acidentes que, neste caso, só provocou ferimentos na condutora.

