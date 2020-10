E se o recorde de velocidade do SSC Tuatara fosse falso?

By Guilherme André on 27 Outubro, 2020

Provavelmente já viu o vídeo que mostra o SSC Tuatara a atingir uns estonteantes 539,93 km/h, a volta mais rápida da média de 517,16 km/h que garantiu o “título” de carro mais rápido do mundo. Contudo, Tim Burton, a pessoa por trás do canal de Youtube Shmee150, desmontou o vídeo e encontrou alguns dados duvidosos que certamente deixam a pensar: será que o recorde foi mesmo batido ou fomos todos enganados?

De acordo com o vídeo de Tim, há vários detalhes que não parecem bater certo. O britânico começou por falar da autoestrada 160. Esta é composta por dois sentidos, separados por uma secção de terra, mas com alguns pontos de ligação em asfalto, três para ser mais exato. Ora, utilizando esses mesmos pontos como referência, conseguiu perceber a distância percorrida e, assim, medir a velocidade média. Para surpresa de Tim, as contas não batem certo (e por muito).

Como se isto não bastasse, o vídeo vai ainda buscar a passagem do Koenigsegg Agera RS e percebemos que o hipercarro sueco demora menos tempo entre estes três pontos de referência do que o SSC Tuatara, porém, a uma velocidade inferior, o que deixa o “bicho na orelha”. Por fim, de referir que este “recorde” ainda não é oficial e, aliás, nenhum representante do Guiness World Record esteve presente, como aconteceu com o Agera RS em 2017. Podemos ter sido “enganados” com este vídeo? Confira o vídeo em baixo de Shmee e veja todas as incoerências.

