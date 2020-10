Elon Musk confirma nova tecnologia de bateria na fábrica alemã da Tesla

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020

A Tesla vai estrear a nova fábrica europeia, na Alemanha, já em 2021. Perante isto, Elon Musk afirmou que o Model Y vai ser construído nessas infraestruturas e que vão utilizar uma nova tecnologia de baterias que pode resultar num “risco de produção significante”. Para além disso, está em cima da mesa a possibilidade de construir uma nova versão do Model Y.

Quanto à nova bateria, esta tem um formato cilíndrico de maiores dimensões que, ao que tudo indica, consegue armazenar mais energia ao mesmo tempo que é mais fácil de construir. Ou seja, a Tesla pretende uma bateria mais eficiente, mas ao mesmo tempo mais barata de produzir. De referir que esta necessita de 4680 células para funcionar. Elon Musk disse ainda que esta nova tecnologia de bateria só deve chegar às Fábricas de Fremont e Shanghai no período máximo de dois anos.

