Elon Musk conseguiu: a Tesla vai ter de lhe pagar 2.1 biliões de dólares… sim, 1,9 mil milhões de euros!

By José Manuel Costa on 23 Julho, 2020

Atingida uma capitalização da Tesla, em seis meses, de 150 milhões de dólares, Ekon Musk qualifica-se para receber uma compensação de 2,1 biliões de dólares, 1.9 mil milhões de euros!

O facto da valorização da Tesla ter atingido os 150 milhões de dólares foi o gatilho para que a segunda de 12 tranches de opções de compra que foi concedido a Elon Musk como parte do seu pacote de pagamento para comorar ações da Tesla a custo reduzido. A primeira parcela surgiu em maio, quando o valor médio de seis meses levou a Tesla aos 100 biliões de dólares. Essa primeira parcela rendeu-lhe 700 milhões de dólares, mas o valor já disparou desde então.

O CEO da casa americana tem alcançado diversos objetivos e está perto de libertar a segunda tranche de compra de ações. Seja como for, a valorização da Tesla é de quase 300 bilhões de dólares, uma subida de 500% face ao ano passado.

Contas feitas, cada parcela dá direito a que Elon Musk compre 1,69 milhões de ações ao preço unitário de 350 dólares, um valor que é menos de um quarto do valor atual, que ronda os 1.590 dólares. Ou seja, se Musk decidir vender ao preço de mercado as duas tranches de ações que pode comprar, cada uma delas vale 1,9 mil milhões de euros!

