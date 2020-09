Elon Musk diz que Tesla pode bater recorde de entregas

By Guilherme André on 23 Setembro, 2020

Os rumores apontavam para um terceiro trimestre de 2020 como um possível recorde de vendas para a Tesla. Esta possibilidade é ainda mais reforçada quando é o próprio Elon Musk a dizê-lo. Isto porque surgiu na internet um email enviado pelo líder a um empregado da marca norte-americana. O mesmo dizia que “nós temos uma oportunidade para conseguir um trimestre recorde para entrega de veículos, mas temos de nos esforçar muito para alcançá-lo. Este é o maior número de veículos por dia que alguma vez tivemos para entregar”, pode ler-se no email.

A produção da Tesla esteve suspensa desde março até maio devido à pandemia de coronavírus e, ao que tudo indica, vão registar uma recuperação importante já neste terceiro trimestre de 2020. “É igualmente importante que a fábrica esteja a trabalhar o mais forte possível nos próximos 10 dias. Isto é vital para o mercado da Califórnia”, acrescenta ainda Musk. Para além disso, o ex-analista de Wall Street, Gary Black, acredita num total de 144 mil entregas entre julho e setembro, valor esse que é mais do que suficiente para ultrapassar o atual recorde conquistado no último trimestre de 2019 com 112 mil veículos entregues.

