Elon Musk garante que Tesla vai ter dois novos modelos

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020

Há algum tempo que Elon Musk fala de criar veículos elétricos mais acessíveis. De facto, o carismático líder da Tesla quer aumentar a gama de modelos para satisfazer as necessidades de um maior leque de clientes. Ao que tudo indica, para além dos já conhecidos Model S, 3, X e Y, a Tesla Cybertruck, o Roadster e o Semi estão na calha. Contudo, as novas fábricas da Alemanha e China vão ser utilizadas para conceber novos modelos. Estes seriam diferentes dos anteriores, a fim de tornar os veículos elétricos mais baratos e, por consequência, mais acessíveis.

Isto só será possível devido à intenção de chegar à nova geração de baterias que serão mais baratas e que, por isso, vão permitir reduzir o preço dos veículos elétricos quase ao nível dos carros a combustão. Para já, Elon Musk confirmou que vão ser construídas equipas específicas para criar ambos os modelos. Sem esquecer que quer criar um centro de design em Berlim, Alemanha, para a produção de um hatchback elétrico, que será, muito provavelmente, um destes dois novos carros. Apesar de continuar a ser tudo uma incógnita, a Tesla tem evoluído na qualidade de construção onde se junta a segurança reconhecida e o visual moderno e arrojado.

