Emel vai aumentar postos de carregamento de carros elétricos

By Guilherme André on 3 Setembro, 2020

A Emel tem, neste momento, dois concursos públicos para a aquisição de postos de carregamento de carros elétricos. Isto significa que Portugal vai ganhar mais 180 postos divididos pelos vários níveis de potência. De acordo com o comunicado, 18 será de carregamento rápido, 108 de carregamento lento ou semirrápido e estes dois casos serão instalados em parques de estacionamento da Emel. Os restantes 60 serão instalados em pontos estratégicos das ruas de Lisboa.

No total, falamos de aproximadamente 360 tomadas que pretendem corresponder à crescente procura por veículos eletrificados movidos a bateria. A Emel pretende “reforçar a oferta de postos de carregamento para veículos elétricos em Lisboa, para que residentes e quem circula nas ruas da cidade possam carregar os seus veículos em segurança e com maior facilidade e comodidade”, lê-se no comunicado.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI