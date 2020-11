Empresa criadora do mítico beach buggy vendida 56 anos depois

11 Novembro, 2020

A empresa californiana que desenvolveu e produziu a icónica carroçaria em fibra de vidro para transformar o Volkswagen Carocha num beach buggy trocou de mãos ao fim de 56 anos de existência.

Bruce Meyers foi o seu criador e aos 94 anos entregou os destinos da marca que fundou a uma empresa do Texas, a Trousdale Ventures, especializada em mobilidade. A nova Meyers Manx terá como CEO Freeman Thomas, designer com currículo feito na Porsche, Volkswagen, Daimler Chrysler e Ford. Meyers continuará ligado à empresa.

Não foram ainda divulgados os planos para o futuro da marca, mas como Thomas, fã do trabalho de Meyers e também ele um dos envolvidos na equipa que desenhou o concept que deu origim ao New Beetle, referiu: “a filosofia do trabalho disruptivo e criativo de Meyers é uma inspiração para mim”.

A carroçaria original designada por Classic Manx foi lançada em 1964.

