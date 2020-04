Esta é uma moto totalmente diferente daquilo que já viu!

By José Manuel Costa on 13 Abril, 2020





















A base é uma BMW R90T e foi totalmente personalizada pelos russos da Zillers Garage.

O modelo era para ser revelado num certame de motos, mas o cancelamento do mesmo levou os seus criadores a revela-la nas redes sociais. Como se pode ver, a moto está totalmente personalizada, especialmente no corpo e na zona por cima do guiador. Agressiva e diferente de tudo aquilo que já foi feito, esta BMW R90T não tem uma zona que tenha sido deixada sem modificações, estando muito perto do chão e com um farol a destacar-se na frente.

Ao contrário do que se poderia pensar, esta moto é perfeitamente utilizável, com a suspensão a poder subir e descer para permitir que a “barriga” na bata no chão. O motor não conheceu alterações.

Gepostet von Дима Голубчиков am Montag, 6. April 2020

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI