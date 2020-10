Estas cores vão a ser a tendência nos automóveis para o próximo ano

By João Isaac on 15 Outubro, 2020







No relatório mais recentemente divulgado pela BASF, o fabricante de tintas alemão revelou quais as cores que deverão ser as escolhas mais comuns nos automóveis novos vendidos durante o próximo ano. Se está a pensar comprar carro, é muito provável que venha a usar uma destas cores na carroçaria.

O relatório destaca as cores que deverão ser a tendência para o próximo ano em várias regiões do globo e ao contrário do que sucedeu em edições anteriores, em que as cores referidas como tendência eram efetivamente cores fortes e marcantes, nesta mais recente edição as conclusões são bem diferentes, com tons bem mais neutros. Assim, se quiser estar na moda, parece que a melhor opção é passar despercebido no seu automóvel de cor discreta.

Para o continente asiático, a BASF prevê que a cor de eleição seja a Social Camouflage, uma mistura de verde com cinzento. Já para a Europa, Médio Oriente e África, a zona EMEA, a tendência deverá ser o Pundits Solution, um tom bege, neutro e quente. Já para a América do Norte deverá ser o Dark Seltzer a ditar a tendência, um tom cinzento, mais frio que os anteriormente mencionados.

