Este é o Nivus, a versão coupé do VW T-Cross que chega à Europa em 2021

By José Manuel Costa on 16 Abril, 2020





Pensado para ser vendido na América do Sul, o Nivus acabará por desembarcar no Velho Continente já em 2021.

A tentação de petiscar parte do enorme bolo criado pelo desejo da maioria em ter um SUV, levou a Volkswagen a alargar a comercialização da versão coupé do T-Cross para lá das fronteiras do continente sul americano. O Nivus foi pensado para um mercado onde o poder de compra é menor que na Europa e o modelo típico são os citadinos e os pequenos familiares. Os SUV estão longe de serem os preferidos dos sul americanos e por isso esta aproximação da VW com o mais pequeno dos seus SUV, o T-Cross, mas numa versão diferenciada, um coupé.

Quando foi levantada a possibilidade da VW fazer um SUV para aquele mercado, ficou no ar a ideia que ter um coupé do T-Cross no Velho Continente era uma oportunidade boa demais para se passar ao lado. Ora, o Nivus cai mesmo ser vendido na Europa. Terá como base a plataforma MQB e terá uma bagageira com 415 litros, superior á do T-Cross. Isso explica-se pelo maior comprimento do Nivus face ao T-Cross (uma dezena de cm a mais que o coloca mais perto do T-Roc). No que toca à motorização, os blocos de 3 e 4 cilindros serão utilizados, embora ainda não se saiba com exatidão qual será a gama europeia do Nivus. Não haverá, assim, nenhuma originalidade no Nivus, embora tenha o mérito de ser o primeiro modelo totalmente concebido e desenvolvido na América do Sul e exportado para a Europa. Mas isso só acontecerá em 2021.

