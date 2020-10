Este é o novo brinquedo de Travis Pastrana para a Gymkhana

By João Isaac on 13 Outubro, 2020



















A Subaru e a Vermont SportsCar desenvolveram uma nova máquina para a série de sucesso Gymkhana e desta vez será Travis Pastrana ao volante. A máquina em questão é um Impreza WRX STI altamente modificado, sem qualquer regulamento em mente, apenas focado em proporcionar o máximo espetáculo nos vídeos em que participará.

A Subaru não adiantou muitos detalhes técnicos sobre este super especial Impreza mas revelou que utiliza um motor boxer especificamente construído para este veículo. Algo que é facilmente visível através das fotografias são os escapes, à frente, a saírem do capot. A suspensão de longo curso é também essencial para os saltos e a leveza é assegurada por uma carroçaria em fibra de carbono.

Não sabemos a potência do motor, mas a facilidade com que o boxer acelera o Impreza, colocando as quatro rodas a queimar borracha com enorme facilidade só pode significar um número verdadeiramente impressionante. Tudo indica que o vídeo Gymkhana 11 estreará antes do final do ano.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI