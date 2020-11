Este Ford GT pertence a quem o desenhou e está à venda

By Guilherme André on 26 Novembro, 2020



















Atualmente, o Ford GT é o topo de gama da marca da oval azul. Lançado em 2016, tinha um plano de produção de apenas 1350 unidades, o que torna num dos supercarros mais raros da atualidade. Esta unidade em questão encontra-se à venda, mas não é um veículo qualquer. Isto porque, de acordo com a Canepa, empresa que anunciou a venda, este pertence, nada mais, nada menos, do que a Moray Callum, o responsável pelo design do Ford GT.

Quando Callum o comprou, decidiu personalizá-lo com este vermelho Liquid Red Metallic, enquanto interior combina preto e pele branca. Moray utilizou, de facto, o veículo, mas o novo dono será um felizardo porque o supercarro conta com apenas 204 milhas (cerca de 328 km) no odómetro. De recordar que o Ford GT está equipado com o motor V6 de 3.5 litros EcoBoost montado em posição central que debita 655 cavalos e 750 Nm de binário. Isto permite acelerar até aos 347 km/h de velocidade máxima.

A título de curiosidade, a Ford anunciou no início da comercialização do mesmo que todos os proprietários tinham de assinar um acordo que impossibilitava a venda no período máximo de dois anos após a compra. Ou seja, tendo em conta que é de 2017, este é um dos que efetivamente já pode mudar de dono e garagem. Se ficou interessado, infelizmente, o preço não está descrito.

Fonte: Canepa

