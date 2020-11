Este Ford Mustang é completamente diferente de tudo o que temos visto

By Guilherme André on 26 Novembro, 2020

Quando se fala em criações fora do comum, o AutoMais tem mostrado várias nos últimos meses. Porém, a deste artigo é, muito provavelmente, a mais bizarra até ao momento. Falamos de um Ford Mustang denominado MUDStang que recebe eixos bastante mais largos e pneus enormes. As imagens falam por si e mostram que dificilmente vamos encontrar um Mustang tão estranho como este. Quanto ao motor, o dono afirma que está equipado com o motor V8 “Coyote” de 5.0 litros que, altamente modificado, ultrapassa os 1500 cavalos!

Apesar de termos várias questões relacionadas com a fiabilidade deste monstro, o vídeo em baixo mostra que, pelo menos durante as gravações, aguentou todo a potência sem, aparentemente, partir nada. Para mostrar as reais capacidades do “monstro” o dono foi buscar uma versão ligeiramente menos modificada do Ford Mustang e testou as diferenças numa subida enlameada. O melhor mesmo é ver o vídeo.

Fonte: Unseen Builds

