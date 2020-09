Este Honda N600 único vai a leilão

By Guilherme André on 10 Setembro, 2020



















Em 1969 a Honda apresentou o N600, um carro extremamente pequeno, media 2995 mm de comprimento, que se tornou num nome icónico na marca nipónica. No entanto, parece que alguém acho que com estas dimensões era grande demais e, por isso, decidiu reduzir o comprimento para aproximadamente metade e criou um one-off peculiar.

Tudo começou com uma unidade de 1972 com um motor dois cilindros 598cc com 37 cavalos, tração integral e transmissão manual. Com a redução de tamanho desapareceram as portas, mas ganhou uma capota de lona para ser possível andar a céu aberto. Imagine-se a passear pelas congestionadas estradas dos grandes polos em Portugal neste curioso carro. Caso esteja mesmo interessado em adquiri-lo, saiba que este vai a leilão pela RM Sotheby’s no fim do mês de setembro. A estimativa de preço está balizada entre os 3 e 4 mil dólares.

