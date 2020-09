Este Mazda MX-5 com motor V8 é uma verdadeira loucura

By Guilherme André on 1 Setembro, 2020

O Mazda MX-5, ou Miata em mercados como o norte-americano, é um modelo mítico da marca nipónica. De facto, o baixo peso e a carroçaria roadster é apelativa para quem procura uma boa base para modificações, como mostra este vídeo da Hoonigan. O Mazda MX-5 foi transformado na Flyin’Miata, uma preparadora com sede no Colorado, Estados Unidos, que decidiu acrescentar um motor 6.2 litros LS3 V8 e, tudo isto, sem alterar as linhas exteriores.

De acordo com o vídeo, o objetivo passou por manter o veículo o mais original possível, contudo, isso levou a bastante trabalho para que o motor coubesse. Aliás, o motor está de tal maneira apertado que o isolador de som do capot teve de ser removido. Para além disso, criaram um sistema de escape ativo que, como pode ver no vídeo, transmite o típico som de um motor V8. Por fim, a empresa Flyin’Miata anunciou que esta conversão está disponível para venda a todos o que quiserem um motor “gigante” num carro “pequeno”. O preço ainda não é conhecido, mas tendo em conta todo o trabalho necessário, não será barato.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI