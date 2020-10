Este Nissan GT-R (R34) está à venda por mais de 400 mil euros. Mas porquê?

By Guilherme André on 13 Outubro, 2020





















O Nissan GT-R da geração R34 é um dos mais adorados pela comunidade JDM, mas não só. Para além disso, é aparição frequente nos filmes da saga de Velocidade Furiosa, bem como em jogos como Need for Speed. Contudo, são cada vez mais raros e, com o passar dos anos, começa a ficar difícil encontrar algum com poucos quilómetros. Contudo, hoje trazemos um que se encontra à venda por mais de 400 mil euros. Mas porquê?

Em primeiro lugar, este é o Nissan GT-R (R34) V-Spec II Nur, um nome grande, mas que remete para uma versão limitada a 718 unidades. Como se isso não bastasse, há ainda melhorias mecânicas de origem quando comparado com o GT-R base, como por exemplo, turbos de maiores dimensões que, por consequência, garantem mais potência. Os números indicam que o carro tinha 280 cavalos devido às restrições japonesas na altura em que foi lançado, porém, há quem acredite que ele tinha na realidade 335 cavalos.

Ora, com tamanha história e exclusividade, por si só justificava o preço elevado. Contudo, há ainda outro detalhe que merece ser destacado. O carro deste artigo, que se encontra à venda no JDM Expo, tem apenas 362 quilómetro no odómetro, ou seja, ainda nem tem a rodagem feita! O vendedor refere que está de tal maneira estimado que ainda é possível sentir o “cheiro a novo” no habitáculo.

