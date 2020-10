Este Plymouth Superbird está irrepreensível e vai a leilão

By Guilherme André on 12 Outubro, 2020

















O Superbird é um dos modelos mais icónicos da Plymouth. Produzido apenas durante um ano, utilizava o Road Runner como base e retirava inspirações do Dodge Charger Daytona de 69. Ora, perante tamanha exclusividade, estavam planeadas 1970 unidades, porém, os registos indicam que foram produzidos 2783 exemplares. Ou seja, é difícil encontrar alguma unidade em estado irrepreensível, o que torna o Plymouth Superbird deste artigo um caso raro. Nos próximos dias 12 a 14 de novembro, vai ser uma das “estrelas” do leilão da Mecum em Las Vegas, visto que foi restaurado, literalmente, de uma ponta à outra.

Debaixo do capot, encontramos o motor 440 Super Commando com 380 cavalos distribuídos pelas rodas traseiras. No exterior, o mais evidente é a asa traseira enorme, enquanto na dianteira encontramos aberturas que, ao que tudo indica, têm real impacto na performance desta variante de estrada. Contudo, só começamos a sentir esse apoio aerodinâmico extra após os 97 km/h, de acordo com alguns rumores.

