Este Renault Twizy fora do comum está à procura de novo dono

By Guilherme André on 19 Novembro, 2020











Em 2013 a Renault surpreendeu toda a gente com a apresentação do protótipo Twizy Renault Sport F1. Criado pela equipa de F1 da Renault, o modelo ganhou um visual quase de competição graças à inclusão de vários detalhes fora do comum como lábio dianteiro ou uma asa traseira de grandes dimensões, para não falar dos pneus Slick. Infelizmente, este elétrico nunca chegou a produção, mas isso não o impede de ter um, no mínimo, parecido. De facto, a Oakley Design criou uma espécie de réplica desse protótipo e, neste momento, uma das unidades procura novo dono.

Este preparador conhecido por trabalhar em veículos de competição, criou uma série limitada a apenas 5 unidades deste Renault Twizy Renault Sport F1 com base nas versões normais do elétrico. Assim, tal como mostram as imagens da galeria, recebe as mesmas asas gigantescas e outros apêndices aerodinâmicos em fibra de carbono, tal como o concept lançado pela marca gaulesa. Destaque ainda para a inclusão de pneus Pirelli P-Zero e um volante OMP desmontável.

Porém, as parecenças são apenas visuais visto que esta criação mantém a potência original do Twizy. Ou seja, todas as modificações são acompanhadas por um motor elétrico com 17 cavalos, um valor bastante inferior ao apresentado no protótipo Renault Sport F1 que chegava aos 97 cv. Por fim, a unidade deste artigo está à venda no site Trade Classics em que o anúncio indica um preço a rondar as 20 e 25 mil libras (entre os 22 270 e 27 840 euros). Vale o preço?

Fonte: Trade Classics

