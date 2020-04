Este sim é um Ford Mustang Mach-E com esteroides

By José Manuel Costa on 22 Abril, 2020











O Mustang Mach-E é um carro controverso que provoca pruridos aos puristas e duvidas aos defensores do ambiente. Mas nesta versão da Abimelec Design, quer.nos parecer que será mais consensual.

Desde logo as belíssimas jantes douradas Volk TE37 revestidas de pneus de elevado desempenho. Ficam perfeitas no Mustang. Depois, o rebaixamento da suspensão que acaba com aquela folga feia entre as rodas e os guarda lamas. Finalmente, o kit de carroçaria, discreto, mas impactante e a pintura absolutamente fantástica.

Com a possibilidade de escolher vários níveis de potência e binário, este ensaio da Abimelec Design deveria ser produzido. Não acham?

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI