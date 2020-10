Este Viper tem dois turbos e mais de 3100 cavalos

By João Isaac on 12 Outubro, 2020

Não podemos acusar a Dodge de ter dado pouca potência ao seu Viper. Ainda assim, há sempre alguém que não concorda e lança-se numa aventura de extrair mais potência do motor. Há quem adicione alguns cavalos com uma simples reprogramação, há quem se aventure a mudar componentes internos do motor e depois há os projetos extremos em que à substituição do motor se junta uma preparação de outro nível, capaz de números verdadeiramente impressionantes.

Assim, este Viper, construído no Minnesota, Estados Unidos, é agora um carro pensado para as provas de drag racing e para isso recorre a um motor V10 do Viper mais recente mas ao qual foram adicionados dois turbocompressores, também eles de dimensões consideráveis. Esta é a explicação para os quase 3150 cavalos e mais de 3250 Nm de binário que o motor de dez cilindros agora produz.

Até ao momento, e sem usar a pressão de sobrealimentação máxima admissível, este monstro das acelerações já conseguiu cumprir o clássico quarto de milha em 7,3 segundos, cruzando a linha final a 320 km/h. Haja pneus, embraiagem, dinheiro e muita coragem!

