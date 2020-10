Este vulgar Golf trocou o seu motor por um V8 da BMW

By João Isaac on 12 Outubro, 2020

Exteriormente, as primeiras impressões são de que este Volkswagen Golf de sétima geração parece saído de um qualquer concessionário da Volkswagen, pois nem lhe faltam as placas de plástico a dizer “Golf”. Mas de vulgar ou de origem, na verdade, tem muito pouco para além da carroçaria.

Este discreto Golf de tração traseira é um projeto de origem finlandesa pensado para as provas de drift, habilidade em que, como pode ver no vídeo abaixo, o compacto alemão dá um grande espetáculo.

No lugar do seu quatro cilindros está agora um motor quatro litros, um V8 de origem BMW cuja potência passa ao eixo traseiro através de restante mecânica também proveniente de outros mdoelos da marca de Munique.

A suspensão traseira é do tipo push rod e no habitáculo, bem perto do ecrã tátil do sistema de infotainment, está o travão de mão hidráulico. Muito conveniente, como o Golf sempre nos habituou.

