Estes Kia prometem, mas esqueça, não os vai poder conduzir

By João Isaac on 29 Outubro, 2020

O bom momento da Kia não está apenas patente nos seus automóveis, cada vez mais apelativos e ao gosto do exigente cliente europeu. A marca coreana prepara-se também para colaborar com o governo do seu país no desenvolvimento de uma plataforma a ser utilizada pela próxima geração de veículos militares de 2,5 e 5 toneladas. E segundo avança um site da especialidade, o projeto deverá ser desenvolvido em tempo recorde.

A Kia adianta que a fase de protótipos avança dentro de cerca de um ano, seguindo-se, ainda em 2021, a fase de avaliação por parte do governo sul coreano. A estimativa é de que esta nova geração de viaturas entre ao trabalho já em 2024, substituindo as viaturas militares atuais. A motorização deverá ser um colossal Diesel com 7 litros de cilindrada, uma vez que o muito binário é essencial dado o peso elevado das viaturas e equipamento.

Para além de todos os equipamentos essenciais neste tipo de viaturas, com um fim muito específico, o caderno de encargos inclui ainda o desenvolvimento de um novo veículo blindado de 5 toneladas. A plataforma modular permitirá o desenvolvimento e produção de diversas viaturas e formatos, consoante a necessidade de as equipar com outros acessórios.

A Kia será também responsável por estudar os benefícios que as tecnologias fuel cell e condução autónoma poderão trazer aos veículos militares, bem como analisar a propulsão elétrica. Esta colaboração com o governo e forças militares não é, no entanto, uma novidade para a marca coreana, uma vez que já produziu, desde a década de 1970, cerca de 140 mil viaturas militares.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI