Estes são os 10 FIAT mais vendidos de sempre

By João Isaac on 20 Novembro, 2020





















Ao longo da sua história, a FIAT foi responsável pelo lançamento de inúmeros modelos que viriam a tornar-se em verdadeiros casos de sucesso. Do icónico 500 de 1957 a modelos ainda hoje muito vistos como o Punto, das linhas de produção da marca italiana saíram nas últimas décadas vários best-sellers.

Mas com o passar dos anos, e com um mercado automóvel cada vez maior e mais abrangente a nível de marcas e modelos, será que se lembra de todos estes FIAT da lista dos 10 mais vendidos de sempre? Quer tentar adivinhar qual é o mais vendido mais vendido da sua história?

Pensando um pouco, não é difícil adivinhar quem lidera a lista, mas é muito interessante percorrê-la e relembrar modelos que marcaram as suas respetivas épocas e que eram uma visão constante nas nossas estradas. Percorra a nossa galeria e veja os 10 FIAT mais vendidos de sempre.

