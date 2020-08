Estes vídeos mostram por que razão a Ford deve trazer o Bronco para a Europa

By José Manuel Costa on 4 Agosto, 2020

Mike Levine, responsável pela comunicação de produto da Ford nos Estados Unidos, partilhou no Instagram dois vídeos onde o novo Ford Bronco “brinca” na areia com vários outros modelos, incluindo o Jeep Wrangler.

O local onde os vídeos foram feitos não é conhecido, mas o carro em questão é um Bronco de duas portas, descapotável, pintado de laranja metálico e com o pacote “Sasquatch” do qual fazem parte as rodas de 35 polegadas.

A verdade é que o carro parece estar muito à vontade neste elemento, tem verdadeiramente muito bom aspeto e deixa água na boa aos adeptos do todo-o-terreno.

A receção ao novo modelo foi absolutamente espetacular: a Ford recebeu 230 mil reservas do carro em puco menos de uma semana e o número já aumentou bastante desde que a Ford revelou esta cifra. O problema é que alguns dos clientes só vão receber o seu Bronco em 2022 o que torna a sua exportação para o Velho Continente um desejo longínquo, o que é uma pena.

https://www.instagram.com/p/CDZKQqxFWFC/?utm_source=ig_embed

