Euro NCAP estreia testes a assistentes de condução nos carros

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

Atualmente os testes de segurança Euro NCAP têm como principal objetivo perceber se um carro é realmente seguro, ou não, em caso de acidente. No entanto, a entidade vai alargar os testes para o foro tecnológico. Em comunicado, a empresa anunciou o início de testes a sistemas de condução bem conhecidos dos carros atuais, como por exemplo, cruise control adaptativo ou assistente de manutenção na faixa de rodagem. Os testes criados entre a Euro NCAP e a Thatcham Research são os primeiros deste género no mundo automóvel.

Outra das coisas que a Euro NCAP refere é que a ausência destes equipamentos, que em grande parte dos carros é opcional, não vai afetar a nota final. Por outro lado, os carros vão receber uma avaliação de como os sistemas funcionam e da performance conseguida. A avaliação pode ir de Muito bom, Bom, Moderado ou Entrada.

De um modo geral serão analisados três pontos importantes. Em primeiro lugar, a assistência presente no veículo, ou seja, a forma como o sistema funciona durante uma operação normal. Depois, a conexão com o condutor que pretende perceber como os sistemas estão sinalizados, a intuição e a clareza de quando o sistema está desligado ou ligado. Por fim, vão testar a performance do sistema em caso de emergência como, por exemplo, quando o condutor perde os sentidos ou em caso de embate eminente.

No total, estas três categorias vai ter uma pontuação de 0 a 200 e a primeira “fornada” de testes já foi realizada. O carro com melhor pontuação foi o GLE (174 pontos), seguido pelo BMW Série 3 (172 pontos) e Audi Q8 (163 pontos). Destaque ainda para o Tesla Model 3 que teve uma pontuação “Moderada”, devido ao sistema Autopilot desligar-se quando o condutor tenta desviar-se de um obstáculo, em vez de permitir que o condutor realizasse a manobra e, de seguida, se voltasse a ligar de forma automática.

