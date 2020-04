Evoltis é o nome do primeiro Subaru totalmente elétrico

By José Manuel Costa on 21 Abril, 2020

A decisão estava tomada há algum tempo: a Subaru teria um crossover totalmente elétrico (o primeiro da marca) que já tem nome. Chama-se Evoltis.

Infelizmente, a marca japonesa não está presente no nosso mercado, depois de anos a fio a ser maltratada depois de acabar o efeito Impreza WRX, pelo que não deveremos ter a possibilidade de acolher o Evoltis, um carro que será feito em parceria com o seu maior acionista, a Toyota.

O nome foi registado pela Subaru há dois anos e dará, assim, o nome ao primeiro modelo totalmente elétrico a casa japonesa. O modelo será um crossover e materializará uma parceria anunciada em 2019. Terá uma plataforma dedicada para veículos elétricos, que pode servir modelos do segmento C e D, terminando na base, na mecânica, baterias e controladores, a partilha com a Toyota.

O estilo será diferenciado que incluirá todos os códigos de estilo e personalidade da Subaru. Além disso, o Evoltis terá o sistema de quatro rodas motrizes, característico da marca. Isso significa que o carro terá dois motores, prometendo mais de 300 CV e mais de 450 km de autonomia. Deverá chegar ao mercado daqui a ano e meio, em outubro de 2021.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI