Exportações nacionais de componentes automóveis registam novo crescimento

By Guilherme André on 10 Novembro, 2020

A Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) revelou os números de exportações nacionais de componentes automóveis em setembro. Os números são positivos pelo terceiro mês consecutivo, ao representar uma subida de 9,4% relativamente a setembro de 2019. Apesar deste crescimento, a AFIA relembra que ainda não é suficiente para compensar o acumulado de 2020.

Segundo os dados revelados pela Associação, as exportações de componentes automóveis “ficaram-se pelos 6,1 mil milhões de euros, o que vem representar uma diminuição de -16,3% em relação ao período homólogo de 2019. Desta forma, significa que entre janeiro e setembro de 2020 as vendas ao exterior registaram uma diminuição de 1,2 mil milhões de euros quando comparados com 2019”, alertam em comunicado.

Quanto a perspetivas de futuro, a FIA acredita que no quatro trimestre de 2020 aconteça uma retração do mercado automóvel “devido às medidas de contenção do Covid-19 que os países europeus estão a ser obrigados a tomar, pelo que é possível que se sinta uma redução das exportações dos componentes automóveis portugueses”.

Fonte: AFIA

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI