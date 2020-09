Ferrari 308 GTB do apresentador James May pode ser seu

By Guilherme André on 30 Setembro, 2020

James May, apresentador de programas como Top Gear ou The Grand Tour, em ambas as ocasiões ao lado de Jeremy Clarkson e Richard Hammond, anunciou que vai vender um carro da coleção pessoal. No vídeo em baixo, May explica o porquê de se ir desfazer do mítico Ferrari 308 GTB que é, para muitos, um dos Ferrari mais bonitos alguma vez feitos. Para além disso, o apresentador revela que o está a vender por 70 mil euros, preço esse inferior ao que pagou por ele, mas porquê?

De acordo com o próprio, esta decisão prende-se por May acreditar que o 308 GTB é um carro velho e, por isso, está na altura de encontrar um novo dono que tenha “amor” para lhe dar. De referir que este exemplar é um dos 211 produzidos com volante à direita e um dos primeiros construídos com carroçaria em aço. Quanto ao motor nada muda, ou seja, o futuro dono vai encontrar um V8 com 255 cavalos e transmissão manual de cinco velocidades. Será um bom negócio? Bem, pelo menos não é todos os dias que podemos ter um carro da coleção do famoso “Captain Slow”.

