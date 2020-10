Ferrari 488 Pista Spider começa a arder em andamento!

By Guilherme André on 7 Outubro, 2020

Ver um carro a arder é difícil para qualquer condutor. Principalmente quando falamos de carros raros e com preços extremamente elevados como um Ferrari. Foi o que presenciaram bombeiros alemães que foram chamados para um incendio de um Ferrari 488 Pista Spider em plena estrada pública. De acordo com o relato, o condutor sentiu durante um passeio uma camada de fumo a entrar no habitáculo vindo do espaço do motor, logo atrás do bancos.

Quando se apercebeu, rapidamente parou o carro, saiu do mesmo e chamou os bombeiros. Vieram carros de três sítios diferentes, mas quando chegaram já toda a parte traseira do supercarro tinha sido “engolida” pelas chamas. No fim de tudo, conseguiram extinguir o incêndio com recurso a uma espuma e, depois de todo o fumo desaparecer, chegaram as péssimas notícias. Como mostram as fotos, apenas algumas peças do 488 tinham sobrevivido. Para já a causa do incêndio ainda não é conhecida, mas os danos tornam-no praticamente impossível de reparar.

Einsatz 03.10.2020: B1 Brand PKW Am frühen Nachmittag des 03.10.2020 wurden wir gemeinsam mit den Wehren aus Dehnberg… Freiwillige Feuerwehr Heuchling am Sonntag, 4. Oktober 2020

