Ferrari despista-se na ponte de Londres e a internet não perdoa

By Guilherme André on 28 Outubro, 2020

Acidentes acontecem, disso toda a gente tem a certeza. Porém, é difícil ver um acidente quando isso implica um supercarro. É o caso deste vídeo mostrado pelo London & UK Crime que mostra um condutor a despistar-se com um Ferrari 812 Superfast na ponte de Londres. No vídeo vemos que o condutor acelerou ligeiramente na entrada da ponte e acabou por perder o controlo e embater na estrutura da ponte. Felizmente embateu sozinho, mas falhou por centímetros alguns ciclistas que percorriam a ponte.

Até aqui, parece tudo normal, um típico acidente. Contudo, este vídeo foi rapidamente partilhado nas redes sociais e deu origem a um “gozo” por parte de algumas pessoas. Isto porque o condutor despistou-se sozinho numa zona em que a velocidade máxima é ligeiramente superior a 30 km/h. Há também quem refira que o condutor podia ter feito melhor e era possível controlar o carro. Veja as imagens.

Footage shows a Ferrari crashing yesterday central London pic.twitter.com/jue74UwRsi October 27, 2020

Fonte: London & UK Crime

