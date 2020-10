Ferrari F40 de ex-piloto de Fórmula 1 vai a leilão

By Guilherme André on 26 Outubro, 2020

























Quando se fala de carros emblemáticos da Ferrari, o F40 é um dos que rapidamente toda a gente se lembra. De facto, o desportivo criado para comemorar os 40 anos da marca italiana é um ícone apenas ao alcance de alguns, não só pelo preço, mas também pela raridade. Hoje trazemos uma unidade que vai a leilão pela RM Sotheby’s, evento esse que começa a 26 de outubro. Curiosamente este carro pertence a Gerhard Berger, ex-piloto de Fórmula 1 que representou a Scuderia entre 1987 e 1989, ou seja, na mesma altura em que o modelo começou a ser produzido.

Quanto à história do carro, este Ferrari F40 iniciou a vida bem longe da cidade natal, mais precisamente entre Japão e Singapura. Mais tarde, em 2016, foi importado para a Alemanha através da Penske Sportwagen Hamburg que realizou um restauro completo. Três anos depois, em 2019, Berger decidiu comprá-lo e, uma das primeiras coisas que fez foi realizar a certificação Ferrari Classiche. Este título é realmente importante pois comprova a originalidade do modelo. Tendo em conta todo o historial deste veículo, onde se acrescenta 30 mil quilómetros percorridos no odómetro, a leiloeira espera um preço a rondar 1 milhão de euros.

Fonte: RM Sotheby’s

