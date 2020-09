Ferrari F8 Tributo e Lamborghini Huracan Evo postos à prova em corrida italiana

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020

Itália tem uma longa tradição de supercarros que marcaram gerações, principalmente quando falamos de Ferrari e Lamborghini. Atualmente, ambas as marcas continuam a apresentar modelos que deixam os fãs com “água na boca”, como é o caso do F8 Tributo ou Huracan Evo.

Do lado do Ferrari, o F8 está equipado com o motor 3.9 litros V8 biturbo que debita 721 cavalos, um valor bastante superior aos 640 cavalos que debita o 5.2 litros V10 atmosférico do Huracan Evo. Porém, há uma diferença importante. Enquanto o Ferrari distribui a potência apenas às rodas traseiras, o Lamborghini é tração integral. Ambos foram postos à prova numa drag race eo resultado não é tão certo como poderia parecer na teoria. Veja o vídeo e delicie-se com esta corrida 100% italiana.

