Ferrari mantem planos de lançamentos e dois novos modelos vão surgir este ano

By José Manuel Costa on 24 Abril, 2020

Apesar da disrupção provocada pelo Covid-19 e de ter a fábrica de Maranello parada, a Ferrari não vai alterar o roteiro de lançamentos de novos produtos.

Enrico Galliera, o responsável comercial da Ferrari, já tinha dito aquando do lançamento do Roma que 2020 era o ano de consolidação e não será o Covid-19 que vai mudar, voltando a afirmar que este ano vão ser lançados dois novos carros.

A Ferrari vai recomeçar a produção em maio para consolidar os lançamentos anteriores, deixando para o final do ano essas duas novidades. Curiosamente, quando inquirido sobre que segmentos a Ferrari vai explorar, depois de confirmado o Purosangue como primeiro SUV da marca, Enrico Galliera referu que “potencialmente, todos os segmentos interessam-nos, sempre lembrando que a Ferrari é a marca de luxo desportiva do mercado. Podemos entrar em todos os segmentos onde possa ser possível lançar um carro que mantenha a nossa posição de marca desportiva de luxo. Claro que há linhas que não podem ser ultrapassadas pois a Ferrari é um construtor desportivo. Quando olhamos para um determinado segmento, temos de ter em mente o posicionamento e a alma da marca Ferrari. É essa a nossa única limitação. Há os segmentos clássicos para nós, mas continuamos a olhar para tidos os que sejam consistentes com a nossa herança.”

