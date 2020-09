Ferrari Omologata, uma obra de arte única

By Guilherme André on 25 Setembro, 2020











A Ferrari brindou-nos com um pedido exclusivo de um cliente para o programa “one off”. O denominado Omologata foi pedido por um europeu, cujo nome não é conhecido, que quer um supercarro “futurista com elementos distintivos reinterpretados com frescura para uma forma intemporal que crie uma impressão duradoura”. Perante este pedido muito específico, o programa de criações personalizadas, bastante importante para a Ferrari, criou um modelo único com arquitetura moderna, mas com inspiração no passado.

Para tal, recorreram a um Ferrari 812 Superfast que, tirando o para-brisas e faróis, mudou todos os detalhes da carroçaria. Tudo isto revestido pelo vermelho Rosso Magma com alguma decoração de competição. Curiosamente o carro tem o número 7, não explicado pela marca, o que pode indicar ser um pedido especial do cliente. Assim, surge com uma frente bem diferente do 812 ao receber novo para-choques, cavas de roda mais pronunciadas e entradas de ar junto aos faróis. Já no interior, os bancos escolhidos são em azul com cintos de quatro pontos. Tudo o resto surge em preto.

Por fim, não sabemos o que acontece em relação ao motor, mas deve manter, muito provavelmente, o V12 de 6.5 litros atmosférico que aparece de série no 812 Superfast. Ou seja, debita 800 cavalos e 718 Nm de binário, potência essa que chega às rodas traseiras. Infelizmente a Ferrari não revelou quanto é que o cliente vai pagar, mas tendo em conta outras unidades que saíram deste programa, o custo só está ao alcance de milionários.

