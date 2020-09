Ferrari Portofino M, mais potente e com novos argumentos

By Guilherme André on 17 Setembro, 2020















A Ferrari decidiu lançar uma evolução do Portofino. Este que é o Ferrari mais acessível da gama, recebe a variante M, letra essa que significa Modificata, um nome histórico para a marca italiana. No exterior, ganha uma dianteira mais agressiva e desportiva face ao Portofino base, graças a um para-choques redesenhado.

No entanto, as principais evoluções estão “escondidas”. O motor 3.9 litros V8 biturbo que equipa o Portofino passa de 600 para os 620 cavalos. Para além disso, recebe um filtro de partículas para corresponder às regulações de emissões Euro 6d e um sistema de escape redesenhado. Também importante é a substituição da caixa automática de sete velocidades pela nova de dupla embraiagem de oito velocidades.

Com estes novos argumentos a Ferrari anuncia acelerações dos 0 aos 100 km/h em 3,45 segundos (3,5s no Portofino base), enquanto dos 0 aos 200 km/h há uma melhoria de um segundo para um novo total de 9,8s. Por fim, o Portofino M recebe cinco modos de condução utilizados nos Ferrari mais caros, em detrimento do conhecido de três modos utilizado no Portofino base.

