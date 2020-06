Ferrari = Recordes, ou como um Enzo passa a ser o carro mais caro vendido em leilão online

By José Manuel Costa on 5 Junho, 2020















Um belíssimo exemplar do Ferrai Enzo de 2003, foi vendido num leilão online da RM Sotheby’s e sem ver o carro fisicamente, alguém deu 2,3 milhões de euros (2,640,000 dólares). Wow!

O Ferrari Enzo teve uma produção limitada a 400 unidades, já incluindo o carro oferecido ao Vaticano para ser vendido para angariar fundos para ações de solidariedade social. A unidade em questão foi vendida pela RM Sotheby’s no mês de maio num evento online chamado “Driving into summer”.

O preço esperado estava entre 2.6 e 2.9 milhões de dólares e o Ferrari Enzo conseguiu mais um recorde para a Ferrari: é, oficialmente, o carro mais caro jamais vendido em leilão online, batendo por muito pouco outro Ferrari vendido no mesmo leilão, um 288 GTO de 1985, por pouco mais de 2 milhões de euros.

O recordista de preço em leilão exclusivamente online é uma unidade com 2.012 km equipado com o V12 atmosférico com 6.0 litros a debitar 660 CV e 657 Nm de binário, tração traseira e caixa manual automatizada de seis velocidades. Apesar de ter 17 anos, é um carro que faz corar muito desportivo atual: chega dos 0-100 km/h em pouco mais de 3 segundos e toca os 350 km/h.

