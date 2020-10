Ferrari Roma leiloado em nome das crianças

By João Isaac on 4 Outubro, 2020









































A RM Sotheby’s e a Ferrari anunciaram uma recente colaboração para a organização de um leilão de uma das primeiras unidades do novo GT italiano, o Roma, realizado através da plataforma online da leiloeira.

Este leilão beneficiará a fundação Save The Children e tem igualmente o apoio de Adam Levine, músico da banda Maroon 5 e ele próprio um colecionador de modelos Ferrari, bem como da sua esposa, a supermodelo Behati Prinsloo.

O objetivo é a angariação de fundos para suportar os custos de educação de milhares de crianças nos Estados Unidos da América, numa tentativa de reduzir o impacto negativo causado pelos efeitos da pandemia de COVID-19.

O novo Ferrari Roma utiliza um motor V8, turbo, com 620 cavalos e 760 Nm de binário. Atinge os 320 km/h e acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos.

Fotos: RM Sotheby’s

